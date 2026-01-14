Les recherches se poursuivent pour retrouver un adolescent emporté par les eaux près de Modiin

Depuis mardi soir, des centaines de secouristes ratissent un cours d'eau près de Modi'in, à la recherche d'un adolescent de 17 ans de Beitar Illit emporté par les eaux tumultueuses. Le froid intense et les forts courants font redouter le pire.

Dès l'alerte donnée, d'importants moyens ont été mobilisés : volontaires de l'unité de secours "Etzion-Yehuda", policiers, soldats de Tsahal, équipes de ZAKA, pompiers et unité d'élite "Lahava" des sapeurs-pompiers, spécialisée dans les sauvetages en eaux vives.

Les recherches se concentrent sur le cours du fleuve, qui s'écoule avec force sur plus de 20 kilomètres. Les équipes progressent mètre par mètre le long des berges, appuyées par des hélicoptères de la police israélienne et une unité de drones qui survolent la zone. Des équipements de pointe sont utilisés pour la localisation dans l'eau et en zones complexes.

Ce mercredi matin, l'opération a été considérablement renforcée avec l'arrivée de l'unité canine de la police des frontières et de l'unité de cavalerie, qui tentent de suivre une piste dans un terrain difficile. Le tout se déroule dans des conditions météorologiques extrêmes : orages, pluies battantes et froid qui prévalent en Judée-Samarie.

"Les activités de l'unité se déroulent sur un terrain complexe, dans des conditions météorologiques difficiles et avec un fort courant d'eau dans la rivière", a déclaré Roy Lieberman, commandant de l'unité de plongeurs ZAKA. "Le personnel de l'unité est prêt à agir si nécessaire jusqu'à épuisement de toutes les options, dans l'espoir de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles."