Miri Regev annonce une possible réouverture progressive de l’espace aérien dès la semaine prochaine

La ministre des Transports Miri Regev a annoncé lundi qu’Israël se préparait à une réouverture progressive de son espace aérien à partir de la semaine prochaine, sous réserve de l’évolution de la situation sécuritaire. Elle a précisé qu’un « plan ordonné » avait été élaboré afin de permettre le retour des ressortissants israéliens toujours bloqués à l’étranger.

Lors d’une déclaration officielle, Miri Regev a indiqué que son ministère était en contact avec des pays voisins et que des milliers d’Israéliens avaient déjà regagné le pays par les points de passage terrestres. Elle a toutefois souligné qu’aucun changement n’était intervenu à ce stade dans les directives régissant l’espace aérien israélien, en raison du contexte sécuritaire actuel.

La ministre a par ailleurs affirmé avoir donné instruction au directeur de l'Autorité des aéroports d’Israël de rencontrer les compagnies aériennes israéliennes afin qu’elles se tiennent prêtes à reprendre progressivement leurs activités. Cette coordination vise à assurer une reprise ordonnée et sécurisée des vols, dès que les conditions le permettront.

La réouverture de l’espace aérien dépendra étroitement des développements sur le plan militaire et des évaluations des autorités compétentes. Les autorités entendent ainsi concilier impératifs de sécurité et nécessité de rétablir progressivement les liaisons aériennes, dans un contexte régional encore instable.