Mossad : Roman Gofman prendra ses fonctions le 2 juin, annonce le bureau de Netanyahou

La commission israélienne chargée des nominations aux postes de haut niveau a approuvé dimanche soir la nomination de Roman Gofman au poste de chef du Mossad. Actuel secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, il doit entrer en fonctions le 2 juin 2026.

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« La commission consultative pour les nominations aux postes de haut niveau (...) a approuvé ce soir la candidature du général Roman Gofman au poste de chef du Mossad », indique le communiqué du bureau de Benyamin Netanyahou, ce dernier ayant annoncé sa nomination en décembre 2025.

Cette désignation intervient après l’approbation de la commission consultative des nominations aux postes de haut niveau, présidée par l’ancien président de la Cour suprême Asher Grunis. Si la majorité des membres a donné son feu vert, la décision n’a pas fait l’unanimité, Grunis ayant recommandé la disqualification du candidat.

Au cœur des débats figure un incident survenu en 2022, lorsque Roman Gofman commandait la division régionale « Bashan » de Tsahal sur le plateau du Golan. Il avait autorisé l’utilisation d’un adolescent de 17 ans, Ori Elmakayes, dans le cadre d’une campagne d’influence en langue arabe visant l’Iran, le Hezbollah et le Hamas. L’affaire avait conduit à la détention prolongée du jeune homme, accusé d’avoir diffusé des informations classifiées.

Roman Gofman a affirmé ne pas avoir eu connaissance de l’âge du mineur, précisant avoir donné pour instruction que seules des informations non sensibles lui soient transmises. L’adolescent a finalement été détenu pendant 18 mois avant que les poursuites ne soient abandonnées, après qu’il est apparu que les informations diffusées provenaient de sources internes aux services de renseignement militaires.

Dans leur décision commune, trois membres de la commission ont estimé que cet épisode ne constituait pas un obstacle à la nomination de Roman Gofman. Une position contestée par Asher Grunis, qui y voit un manquement éthique.

Né en Biélorussie, Roman Gofman a immigré en Israël en 1990. Il a fait carrière dans le corps blindé de Tsahal, gravissant les échelons jusqu’à commander une division, avant d’accéder à des fonctions stratégiques au sommet de l’appareil sécuritaire israélien.