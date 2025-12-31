Néguev : Tsahal renforce la sécurité de ses bases après des opérations policières contre une tribu bédouine

L’armée israélienne a relevé son niveau d’alerte dans le sud du pays, en réaction aux tensions liées à la tribu bédouine Tarabin. Selon une source militaire, cette décision fait suite à une évaluation opérationnelle menée après une opération de police à Givot Bar et plusieurs incidents survenus durant le week-end. Tsahal a précisé que le renforcement visait à prévenir toute escalade et à protéger les installations militaires contre d’éventuelles infiltrations ou actes de vandalisme.

La police israélienne a confirmé le lancement d’une opération de grande envergure à Tarabin al-Sana, mobilisant des centaines d’agents des forces locales et de la police des frontières, sous le commandement de la brigade Sahar. L’intervention faisait suite à des représailles attribuées à des membres de la tribu Tarabin. Selon les autorités, aucun incident grave n’a été signalé durant l’opération, qui comprenait patrouilles, tirs de sommation et usage de grenades assourdissantes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, cinq véhicules ont été incendiés à Lehavim, dans le Néguev, près de Tarabin. Les pompiers, alertés à 1 h 48, ont rapidement maîtrisé l’incendie. La police a attribué ces incendies à la récente opération de sécurité dans le village bédouin et a ouvert une enquête.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’était rendu sur place lundi a annoncé que le Shin Bet collaborerait désormais avec la police pour intervenir face à ce qu’il qualifie d’« actes terroristes ». Selon lui, l’objectif est de neutraliser toute tentative de provocation dans la région.

Des habitants ont dénoncé l’usage de gaz lacrymogènes et la présence massive de forces de l’ordre, notamment à l’entrée du village et l'usage intempestif de matraques.

Ces opérations policières s'inscrivent dans une plus large opération baptisée "Nouvel ordre", lancée par le ministre de la Sécurité nationale il y a plus soeurs semaines. L'objectif : restaurer l'ordre dans des zones de non-droit alors que la région fait face à une criminalité galopante.