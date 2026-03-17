Netanyahou aux citoyens iraniens : "Nos avions frappent les terroristes afin que vous puissiez célébrer. Joyeux Nowruz"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé mardi soir un message direct au peuple iranien à l’occasion de Nowruz, le Nouvel An perse, depuis le centre de commandement de l’armée de l’air à la Kirya, à Tel-Aviv. Dans une déclaration à forte portée symbolique, il a affirmé que les opérations militaires israéliennes visaient à permettre aux Iraniens de célébrer cette fête « en toute liberté ».

Entouré du ministre de la Défense, du chef d’état-major, du directeur du Mossad et du commandant de l’armée de l’air, Benjamin Netanyahou a souligné l’intensité des opérations en cours. « Au cours des dernières 24 heures, nous avons éliminé deux des principaux chefs terroristes de ce régime », a-t-il déclaré, en référence aux récentes frappes visant des figures clés de l’appareil sécuritaire iranien.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nature des cibles israéliennes, affirmant que l’armée frappait « les agents terroristes sur le terrain, aux carrefours et dans les places publiques ». Selon lui, ces actions ont pour objectif de fragiliser les structures du régime et de créer un espace permettant à la population iranienne de s’exprimer.

Benjamin Netanyahou s’est également adressé aux Iraniens en les invitant à célébrer le « Festival du feu », une tradition associée à Nowruz. « Alors, célébrez et joyeux Nowruz. Nous vous observons depuis les airs », a-t-il lancé, mêlant message de soutien et démonstration de puissance militaire.