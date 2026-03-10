Netanyahou aux Iraniens : "Les prochains jours créeront l’opportunité de prendre votre destin en main"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est directement adressé au peuple iranien dans un message publié sur les réseaux sociaux, affirmant que les prochains jours pourraient ouvrir une fenêtre historique pour se libérer du régime des ayatollahs.

Dans une déclaration publiée en anglais sur le compte officiel du Premier ministre sur X, Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël menait « une guerre historique pour la liberté ». Selon lui, l’offensive militaire en cours vise non seulement à neutraliser les menaces contre Israël, mais aussi à affaiblir le pouvoir des dirigeants iraniens.

« Peuple d’Iran, c’est une opportunité unique dans une vie de renverser le régime des ayatollahs et de gagner votre liberté », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement israélien a également souligné la coopération étroite avec les États-Unis dans cette campagne militaire, affirmant que les deux pays frappaient « les tyrans de Téhéran plus durement que jamais ».

Netanyahou a promis que les opérations contre les infrastructures du régime iranien se poursuivraient avec une intensité croissante dans les jours à venir. « Nous continuerons à frapper avec une force grandissante les tyrans qui vous ont terrorisés pendant des décennies », a-t-il écrit.

Le Premier ministre israélien a ajouté que les actions militaires d’Israël visaient à créer les conditions permettant aux Iraniens de décider eux-mêmes de leur avenir politique. « Dans les jours à venir, nous créerons les conditions pour que vous puissiez saisir votre destin », a-t-il affirmé.

Dans un ton inhabituellement direct envers la population iranienne, Benjamin Netanyahou a également évoqué la perspective d’un moment décisif. « Lorsque le moment sera venu — et il approche rapidement — nous vous passerons le flambeau », a-t-il conclu, appelant les Iraniens à « se tenir prêts à saisir cette opportunité ».