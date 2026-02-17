Nir Barkat propose de remplacer l’Autorité palestinienne par un "modèle émirati"

Dans un entretien accordé à Arutz Sheva, le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat a plaidé pour une alternative à la solution à deux États, appelant à « démanteler » l’Autorité palestinienne et à la remplacer par un « modèle d’émirats » fondé sur des autonomies locales.

Selon lui, l’Autorité palestinienne « n’a pas de droit d’existence » dans sa forme actuelle. Il défend, aux côtés du chercheur Moti Kedar, un projet consistant à créer une série d’entités autonomes dirigées par des dirigeants locaux, notamment à Hébron. Barkat affirme que des responsables de cette ville auraient exprimé leur volonté de se détacher de l’Autorité palestinienne, de rejoindre les accords d’Abraham et de reconnaître Israël comme État du peuple juif. « Toute solution à Gaza passe par le succès d’un modèle à Hébron », a-t-il déclaré.

Le ministre estime que cette approche permettrait une coexistence fondée sur des accords directs avec des cheikhs locaux, plutôt que sur la création d’un État palestinien. Il souligne qu’une large majorité de députés israéliens s’est récemment opposée à la reconnaissance d’un État palestinien, et considère que son modèle pourrait rallier un soutien politique étendu.

Sur le plan sécuritaire, Barkat insiste sur le durcissement de la doctrine israélienne depuis le 7 octobre, affirmant qu’Israël ne peut plus se permettre de « laisser la moindre brèche ouverte ».

Évoquant l’économie comme « un autre front de bataille », il met en avant le renforcement des liens avec l’Asie, notamment l’Inde, les Philippines et le Japon, face à une Europe qu’il juge « confuse ». Il salue enfin la relation « exceptionnelle » avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, qu’il décrit comme une opportunité stratégique majeure pour Israël.