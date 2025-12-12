Noa Argamani remercie Nvidia de n'avoir jamais oublié Avinatan Or

L'ancienne otage Noa Argamani a exprimé sa profonde gratitude envers Nvidia pour avoir constamment soutenu son compagnon Avinatan Or, durant les deux années qu'il a passées aux mains du Hamas à Gaza. Dans un message publié jeudi soir sur X, elle a salué l’entreprise et son PDG, Jensen Huang, pour leur engagement humain "bien au-delà d’une simple relation employeur-employé".

Cette prise de parole intervient après une rencontre entre Noa Argamani, Avinatan Or et Jensen Huang au siège américain de Nvidia, leur première réunion depuis la libération d’Avinatan Or en octobre, rapporte Ynet.

Noa Argamani y raconte qu’Avinatan Or avait rejoint Nvidia début 2022, un choix qui s’est par la suite avéré déterminant. Elle confie que Nvidia s’est comportée comme "une grande famille". Des employés qui ne connaissaient même pas son compagnon se mobilisaient quotidiennement, brandissant des pancartes pour réclamer sa libération. Chaque réunion interne débutait par un rappel de son sort, et son bureau est resté intact jusqu’à son retour. Elle souligne également que Jensen Huang a personnellement accompagné la famille, les appelant régulièrement pour prendre des nouvelles et coordonner toute forme de soutien.

"Pendant deux ans, Nvidia n’a jamais oublié Avinatan, alors même qu’il n’avait travaillé là-bas qu’un an et demi avant son enlèvement", écrit-elle.

Dans un message publié après la libération d’Avinatan Or, Noa Argamani évoquait la douleur de ces deux années d’absence et l’arrachement violent vécu sous les yeux du monde entier. Aujourd’hui, dit-elle, commence une nouvelle étape : celle de la reconstruction.

"Le chemin sera long, nous n’avons pas encore totalement assimilé ce que nous avons traversé", confie-t-elle. "Mais nous avons gagné. Nous avons remporté notre bataille personnelle, ainsi que celle de tous ceux qui ont lutté à nos côtés pour parvenir à ce moment. Maintenant, notre voyage commun peut enfin commencer."