Opération "Rugissement du Lion" : plus de 1 100 blessés pris en charge par le MDA depuis le début des hostilités

Les équipes du Magen David Adom (MDA) ont dressé un nouveau bilan des victimes depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion », faisant état d’une forte mobilisation des secours face aux conséquences des tirs de missiles et des situations d’urgence associées.

Au cours des dernières 24 heures, jusqu’à 19 heures, les secouristes ont pris en charge 48 personnes, principalement blessées en tentant de rejoindre des abris ou souffrant de symptômes liés à l’anxiété.

Depuis le début de l’opération, le MDA a apporté une assistance médicale à 1 194 personnes. Parmi elles, 1 017 ont été victimes de blessures physiques, tandis que 177 souffrent de détresse psychologique.

Sur l’ensemble des blessés physiques, 260 ont été directement touchés par des tirs de missiles. Ce bilan inclut 12 morts — dont 11 sur les lieux des impacts et une personne décédée ultérieurement à l’hôpital — ainsi que 5 blessés graves, 12 dans un état modéré et 231 légèrement atteints.

Par ailleurs, 754 personnes ont été blessées en se dirigeant vers des zones protégées, un phénomène récurrent lors des alertes. Trois d’entre elles ont perdu la vie dans ces circonstances. Le MDA précise également que 14 blessés l’ont été dans des accidents de la route survenus après s’être arrêtés en bord de chaussée lors du déclenchement des sirènes.

Ces chiffres illustrent l’impact indirect mais significatif des alertes répétées sur la population civile, au-delà des frappes elles-mêmes.

Face à cette situation, les services de secours restent en état d’alerte maximale, déployant des moyens humains et logistiques considérables pour répondre rapidement aux urgences sur l’ensemble du territoire.