Perpétuité pour un terroriste ayant assassiné une rescapée de la Shoah à Herzliya

Le tribunal de district de Tel Aviv a prononcé ce dimanche une peine de réclusion à perpétuité à l'encontre d'Ibrahim Shalhoub pour l'assassinat de Ludmila Lipovsky, une octogénaire rescapée de la Shoah, survenu le 27 décembre 2024 dans un centre commercial de Herzliya. La cour a également contraint le condamné à verser 258 000 shekels de dédommagement à la famille endeuillée.

L'agression s'est déroulée à 9h31 du matin, alors que Ludmila Lipovsky, 83 ans, attendait sa fille près de la résidence pour personnes âgées où elle vivait. La victime s'apprêtait à se rendre à un rendez-vous médical lorsque Shalhoub, Palestinien originaire de Tulkarem et ancien collaborateur des services de sécurité israéliens, l'a poignardée à onze reprises.

Des agents de sécurité d'un bureau de poste présents sur place ont immédiatement riposté en ouvrant le feu sur l'assaillant. Malgré ses blessures, ce dernier a continué à tenter de poursuivre son attaque avant d'être neutralisé. Ludmila Lipovsky a succombé peu après à ses blessures.

Le jugement établit que Shalhoub aurait préparé son geste après avoir été rejeté par ses proches, notamment son épouse et ses enfants. La juridiction a toutefois qualifié l'attaque de terrorisme à motivation idéologique, soulignant la brutalité de l'acte et le choix délibéré d'une victime sans défense.

"Il a tué une femme âgée et laissé une famille endeuillée", a souligné le tribunal dans son verdict. L'accusé ayant reconnu les faits, la cour a pu statuer rapidement sans nécessiter l'organisation d'un procès complet.