Plans sensibles d’une base de Tsahal diffusés par erreur sur Instagram : l’armée évoque une "défaillance de sécurité"

L’Armée israélienne a reconnu mercredi une grave « défaillance de sécurité » après la publication, sur l’un de ses comptes officiels Instagram, de photographies révélant les plans architecturaux d’une base sensible située dans le centre du pays. Selon Galei Tzahal, les images provenaient d’un exercice militaire mené par une unité de commandement, au cours duquel des officiers supérieurs simulaient « divers scénarios extrêmes ».

Sur les bureaux des commandants, tels qu’apparus dans les clichés, figuraient des schémas et plans détaillés du site : dispositions des bâtiments, structures internes, accès, ouvertures et éléments d’infrastructure. Les documents étaient suffisamment nets pour permettre de distinguer des éléments sensibles, en violation manifeste des protocoles de sécurité de l’information.

Alertée rapidement, l’unité du porte-parole de Tsahal a fait retirer les photos d’Internet. « L’incident a été immédiatement examiné et traité par les responsables compétents », a indiqué l’armée dans un communiqué.

L’affaire a été transmise au Département de la sécurité de l’information de Tsahal, chargé d’évaluer l’ampleur de l’exposition accidentelle et de recommander des mesures correctives. L’enquête devra déterminer comment de tels documents ont pu apparaître dans un contenu validé et publié par un compte officiel, malgré les procédures strictes censées empêcher toute fuite visuelle d’informations sensibles.

Cet incident relance le débat interne sur la gestion des réseaux sociaux au sein de l’armée et sur les risques croissants associés à la diffusion d’images opérationnelles dans des environnements numériques largement accessibles.