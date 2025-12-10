Polémique en Judée-Samarie : Shalom Akhshav exige la révocation du chef du commandement central de Tsahal

L’ONG de gauche radicale Shalom Akhshav a adressé une lettre au chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, demandant la révocation immédiate du général de division Avi Blot, chef du commandement central de Tsahal. Cette démarche intervient après la diffusion d’une enquête de l’émission « Zman Emet » (Kan 11) consacrée à la création de nouvelles implantations en Judée-Samarie.

Selon l’ONG, Blot aurait « transformé Tsahal en force d’assistance à la création de postes avancés de terrorisme juif illégaux dans l’ensemble des territoires ». Son directeur, Lior Amihai, l’a même qualifié de « représentant du groupe des Jeunes des collines en uniforme », appelant l’état-major à agir « sans délai » pour préserver « la probité du commandement militaire ».

L’enquête présente des témoignages affirmant qu’un tournant s’est produit à l’arrivée de Blot. Un lieutenant-colonel du commandement central explique qu’à partir de juillet 2024, un mécanisme structuré aurait été mis en place pour faciliter l’implantation de fermes et d’avant-postes « en pleine coopération avec le commandement ». Il cite notamment Elitzur Trabelsi comme « homme clé » du dispositif, chargé d’accompagner les initiateurs, de sonder le terrain puis d’obtenir l’aval du général.

Le reportage fait état de la création d’environ 140 nouveaux points d’implantation, couvrant près d’un million de dounams – soit quatre fois la superficie totale des implantations existantes – un phénomène qualifié de « véritable révolution ».