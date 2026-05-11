Premier mariage célébré à Nahal Oz depuis le massacre du 7-Octobre

Un premier mariage a été célébré au kibboutz Nahal Oz depuis le massacre du 7 octobre 2023.

Alon Freibach, 27 ans, officier de la brigade Golani et habitant du kibboutz, a épousé Dani Nechmad, 27 ans, étudiante en soins infirmiers aux centres médicaux Assuta.

La cérémonie s’est tenue près de la piscine du kibboutz, à environ 500 mètres de la frontière avec Gaza.

Alon Freibach, officier du 13e bataillon de Golani, avait été mobilisé au début de la guerre. Il avait ensuite pris le commandement d’une compagnie dans le secteur. Quelques mois plus tard, peu après ses fiançailles, il avait été blessé à la main par balle lors d’un affrontement entre Rafah et Khan Younis.

Pendant sa longue hospitalisation et sa rééducation, Dani Nechmad est restée à ses côtés, tout en poursuivant ses études d’infirmière et son travail dans le système de santé.

Selon Assuta, le choix de célébrer ce mariage précisément à Nahal Oz avait une portée à la fois personnelle et nationale pour les mariés.

Le couple a expliqué avoir voulu donner un sens symbolique à cette cérémonie, dans une communauté frontalière de Gaza profondément touchée par l’attaque du 7-Octobre.

« Là où ils ont tenté de nous tuer et de nous anéantir, nous devons faire renaître la vie », ont déclaré Dani Nechmad et Alon Freibach.

Ils ont ajouté avoir choisi de commencer leur vie commune précisément dans un lieu où, peu de temps auparavant, une organisation terroriste avait voulu les exterminer.

À la veille de la Journée internationale des infirmières, Assuta a présenté le parcours de Dani Nechmad comme un symbole de résilience personnelle et professionnelle.

La Docteure Elsa Lavon, directrice des soins infirmiers chez Assuta, a salué son professionnalisme et son esprit d’équipe, estimant que son histoire portait un message de solidarité nationale, de rétablissement et d’espoir pour l’avenir.