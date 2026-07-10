Quatre Arabes israéliens inculpés pour un projet d'attentat de masse

Quatre Arabes israéliens, originaires de la ville bédouine de Segev Shalom, ont été arrêtés puis inculpés pour avoir préparé plusieurs projets d'attentats, dont une fusillade de grande ampleur à la gare routière centrale de Beer Sheva, ont annoncé vendredi la police israélienne, le Shin Bet et le parquet.

Selon l'enquête, le groupe prévoyait initialement une attaque au couteau avant d'opter pour des armes à feu, estimant qu'elles seraient plus meurtrières. Les suspects ont également projeté de viser le commissariat de Segev Shalom et de mettre en place une infrastructure terroriste destinée à attaquer les forces de sécurité.

Les autorités indiquent que le chef présumé de la cellule avait commencé à constituer ce réseau après les émeutes intercommunautaires de 2021. Il diffusait sur les réseaux sociaux des contenus de propagande djihadiste, des publications du Hamas et d'autres organisations terroristes, des images du massacre du 7 octobre 2023, ainsi que des appels explicites au jihad et au martyre.

Il a recruté les trois autres membres via ces plateformes, attribuant à chacun un surnom. L'un d'eux, qui avait téléchargé des tutoriels sur la fabrication d'explosifs, était surnommé « l'ingénieur ».

Les quatre hommes, arrêtés entre mai et juin 2026, sont poursuivis pour complot terroriste, préparation et entraînement à des fins terroristes. Le chef présumé est également inculpé pour incitation au terrorisme et soutien à une organisation terroriste.

La gare routière centrale de Beer Sheva a déjà été le théâtre de plusieurs attentats meurtriers au cours des dernières années.