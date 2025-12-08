Ra’anana signe un accord-cadre de 1,75 milliard de shekels pour 6 800 logements et une vaste expansion urbaine

La municipalité de Ra’anana s’apprête à conclure lundi un accord-cadre majeur avec l’État, d’un montant d’environ 1,75 milliard de shekels, visant à ajouter près de 6 800 logements et à doubler les espaces commerciaux et d’emploi de la ville. Ce programme, qui sert de feuille de route pour les vingt prochaines années, devrait permettre une croissance démographique d’environ 20 %. Ra’anana compte aujourd’hui près de 100 000 habitants.

Les accords-cadres — dispositifs de financement anticipé entre les municipalités, l’Administration des terres d’Israël et les ministères du Logement et des Finances — permettent à l’État d’investir en amont dans les infrastructures essentielles, en échange d’un engagement municipal à accélérer les constructions. Leur efficacité a été critiquée ces dernières années, mais ils ont permis la commercialisation d’environ 218 000 logements depuis 2024.

Dans ce nouvel accord, environ 600 millions de shekels seront consacrés à l’aménagement de trois nouveaux quartiers, 400 millions aux grandes infrastructures urbaines et 48 millions aux bâtiments publics. Le projet le plus vaste est le Quartier des Jeunes (Young District), un développement de 1 066 dunams à l’ouest de la ville, limité à 15 étages conformément à la politique du maire Chaim Broyde, opposé aux tours de grande hauteur.

Ce quartier comprendra environ 6 040 logements, dont 1 234 déjà attribués dans le cadre du programme national d’appartements subventionnés, avec une part réservée aux résidents de Ra’anana. Le plan prévoit aussi près de 692 000 m² d’espaces commerciaux et professionnels, ainsi que des écoles, centres communautaires, clubs de jeunesse et synagogues. Un pont reliant Ra’anana à Herzliya sera construit pour 184 millions de shekels.

Deux projets supplémentaires — Ra’anana Nord et le Triangle de Givat Hen — ajouteront près de 900 logements et de nouveaux espaces publics.

Pour le maire Chaim Broyde, cet accord représente « l’accomplissement le plus important » de son mandat, garantissant la capacité de Ra’anana à se développer tout en préservant son caractère communautaire. Le ministre du Logement Haim Katz et le directeur de l’Administration des terres d’Israël, Yaakov Quint, ont salué un accord clé pour augmenter l’offre de logements et soutenir l’aménagement urbain national.