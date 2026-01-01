Record historique : hausse de 31 % du nombre de visiteurs juifs sur le mont du Temple en 2025

L’année 2025 marque un tournant inédit sur le Mont du Temple. Selon le bilan annuel publié par les organisations actives sur le site, 76 448 Juifs s’y sont rendus au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2024. Il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis la reprise des visites juives encadrées sur ce lieu sensible de Jérusalem.

Cette progression s’inscrit dans une tendance de fond observée depuis une décennie. En 2015, à peine 10 700 visiteurs juifs avaient accédé au Mont du Temple. Dix ans plus tard, la fréquentation a été multipliée par plus de sept, malgré une interruption ponctuelle en 2020 liée à la pandémie de Covid-19. Pour les associations du Temple, ces chiffres traduisent un changement profond et durable dans le rapport des Juifs israéliens à ce site central de leur histoire et de leur foi.

Mais cette dynamique positive est accompagnée d’un durcissement notable de l’action policière. En 2025, 202 Juifs ont été frappés d’une mesure d’éloignement administratif du Mont du Temple, principalement pour prière ou suspicion de prière. Ce chiffre représente une forte augmentation par rapport à 2024 (109) et une hausse spectaculaire comparée aux années précédentes. Par ailleurs, 468 personnes ont été interpellées ou brièvement arrêtées sur le site, un niveau comparable au record de l’an dernier.

Pour Akiva Ariel, responsable de l’association Beyadenu – Pour le Mont du Temple, ces données révèlent une réalité contrastée : « Près de 80 000 Juifs en une seule année, c’est un changement historique. Mais l’explosion des éloignements et des arrestations constitue un signal d’alarme. L’État doit garantir la liberté de culte et reconnaître pleinement le caractère central du Mont du Temple pour le peuple juif. »

Entre afflux sans précédent et tensions persistantes, le site demeure plus que jamais au cœur des débats religieux, politiques et sécuritaires en Israël.