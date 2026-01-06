Rom Braslavski s'adresse en arabe aux terroristes du Hamas et du Jihad islamique

Rom Braslavski, ancien otage à Gaza, a diffusé une vidéo particulière dans laquelle il s’adresse directement, en arabe, aux organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Par cette prise de parole publique, il a souhaité transmettre un message de défi et de résilience à ceux qui l’ont retenu prisonnier.

Dans cette vidéo, Braslavski s’adresse sans détour à ses anciens geôliers, affirmant que leurs tentatives de briser la volonté et l’esprit des otages ont échoué. Il déclare notamment que, contrairement à leurs attentes, les survivants sont aujourd’hui en vie, présents, et capables de retrouver la joie. Il insiste également sur l’échec des terroristes à entamer le moral de la société israélienne, soulignant la force et la vitalité du peuple israélien, concluant par la formule symbolique "Am Israel 'Hai" (Le peuple d'Israël vit).

La séquence se termine sur des images de Braslavski dansant sur une chanson aux paroles évocatrices, affirmant l’absence de peur de la part d'Israël et comparant le pays à un jeune lion rugissant. Des photos le montrant aux côtés d’autres survivants de la captivité viennent compléter la vidéo, renforçant le message de solidarité et de résilience collective.

Par cette initiative, Rom Braslavski a voulu transformer son expérience personnelle en un message public, affirmant que ni la violence ni la terreur n’ont réussi à briser ceux qui ont survécu à la détention aux mains des organisations terroristes.