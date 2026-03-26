Romi Gonen, ex-otage du Hamas : "Les sirènes m’ont replongée dans une peur incontrôlable"
Survivante de captivité, Romi Gonen alerte sur les traumatismes ravivés par les sirènes, après avoir subi une violente crise d’angoisse en pleine alerte sur la route.
Au cœur des tirs répétés en provenance d’Iran, Romi Gonen, ex-otage du Hamas, a livré un témoignage sur les conséquences psychologiques des alertes. Survivante de captivité, elle a raconté avoir été prise d’une crise d’angoisse particulièrement violente alors qu’elle se trouvait sur la route, surprise par les sirènes.
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Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle décrit une expérience marquée par un retour brutal à des sensations de détresse. « Les sirènes m’ont surprise deux fois sur la route, et cela m’a immédiatement replongée dans un sentiment d’impuissance et une peur incontrôlable », confie-t-elle. Elle évoque « la crise d’angoisse la plus intense » qu’elle ait connue depuis sa libération.
Seule au moment des faits, elle a pu compter sur l’aide de passants qui lui sont venus en secours. « Heureusement qu’il y a des gens formidables qui se sont immédiatement mobilisés pour m’aider », a-t-elle ajouté, exprimant sa gratitude envers ceux qui lui ont permis de surmonter cet épisode. « Merci à vous, vous êtes des anges », écrit-elle encore, émue par cet élan de solidarité.
À travers ce témoignage, Romi Gonen lance un appel à la vigilance et à l’entraide. Elle invite chacun à être attentif aux personnes en détresse dans l’espace public, rappelant que de nombreux civils vivent avec des traumatismes invisibles exacerbés par le contexte sécuritaire. « Il y a beaucoup de gens comme moi dehors, qui ont peut-être besoin d’aide. Approchez-vous, aidez-les », insiste-t-elle.
Dans le même temps, les sirènes ont également provoqué des incidents graves ailleurs dans le pays. À Safed, une fillette de 12 ans a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’une alerte liée à des tirs depuis le Liban. Hospitalisée dans un état critique, elle a depuis été stabilisée, bien que son état demeure préoccupant.