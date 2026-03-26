Romi Gonen, ex-otage du Hamas : "Les sirènes m’ont replongée dans une peur incontrôlable"

Au cœur des tirs répétés en provenance d’Iran, Romi Gonen, ex-otage du Hamas, a livré un témoignage sur les conséquences psychologiques des alertes. Survivante de captivité, elle a raconté avoir été prise d’une crise d’angoisse particulièrement violente alors qu’elle se trouvait sur la route, surprise par les sirènes.

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Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle décrit une expérience marquée par un retour brutal à des sensations de détresse. « Les sirènes m’ont surprise deux fois sur la route, et cela m’a immédiatement replongée dans un sentiment d’impuissance et une peur incontrôlable », confie-t-elle. Elle évoque « la crise d’angoisse la plus intense » qu’elle ait connue depuis sa libération.

Seule au moment des faits, elle a pu compter sur l’aide de passants qui lui sont venus en secours. « Heureusement qu’il y a des gens formidables qui se sont immédiatement mobilisés pour m’aider », a-t-elle ajouté, exprimant sa gratitude envers ceux qui lui ont permis de surmonter cet épisode. « Merci à vous, vous êtes des anges », écrit-elle encore, émue par cet élan de solidarité.

À travers ce témoignage, Romi Gonen lance un appel à la vigilance et à l’entraide. Elle invite chacun à être attentif aux personnes en détresse dans l’espace public, rappelant que de nombreux civils vivent avec des traumatismes invisibles exacerbés par le contexte sécuritaire. « Il y a beaucoup de gens comme moi dehors, qui ont peut-être besoin d’aide. Approchez-vous, aidez-les », insiste-t-elle.

Dans le même temps, les sirènes ont également provoqué des incidents graves ailleurs dans le pays. À Safed, une fillette de 12 ans a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’une alerte liée à des tirs depuis le Liban. Hospitalisée dans un état critique, elle a depuis été stabilisée, bien que son état demeure préoccupant.