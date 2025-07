Romi Gonen, ex-otage du Hamas, retrouve la liberté après cinq mois d’hospitalisation

Articles recommandés -

Romi Gonen, 25 ans, a quitté jeudi le centre médical Sheba en Israël après cinq mois d’hospitalisation et de rééducation. Grièvement blessée lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël, elle fut enlevée et retenue à Gaza pendant 471 jours sans soins adéquats. Libérée en janvier 2025 dans le cadre d’un accord sur les otages, elle a subi deux interventions chirurgicales majeures et prévoit une troisième dans les mois à venir.

« J’ai passé près de cinq mois à l’hôpital depuis mon retour en Israël il y a six mois », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, je fais un pas de plus vers ma liberté. » Lors d’une « fête de sortie » émouvante, Gonen a remercié le personnel de Sheba et partagé ce moment avec d’autres patients, dont des soldats blessés à Gaza.

Dans un message poignant, elle a évoqué les épreuves endurées – douleurs, opérations, chutes et relèvements – tout en exprimant sa gratitude envers le peuple israélien. « Les livraisons de nourriture, les ateliers, les visiteurs avec leurs chiens pour nous faire sourire, tout cela comptait énormément », a-t-elle confié. Gonen a conclu par un appel à l’unité et à la libération des otages encore à Gaza : « Mon cœur est avec eux. Am Israel Hai. »