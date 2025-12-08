Smotrich lance un plan colossal de 2,7 milliards de shekels pour remodeler les implantations au-delà de la Ligne verte

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a dévoilé un programme d’investissement massif de 2,7 milliards de shekels destiné à transformer durablement la réalité en Judée-Samarie. Selon Yedioth Ahronoth et ynet, ce plan, réparti sur cinq ans, vise à renforcer infrastructures, sécurité et administration civile dans les implantations.

La mesure la plus stratégique consiste à transférer plusieurs bases de Tsahal au-delà de la Ligne verte, notamment vers le nord de la Samarie. Le quartier général de la brigade Menashe, aujourd’hui installé à Ein Shemer, ainsi que deux bases de bataillon doivent être relocalisés à Sa-Nur, localité évacuée lors du désengagement de 2005 et que les résidents entendent réinvestir prochainement.

Le plan consacre 1,1 milliard de shekels au développement ou à la création de dizaines de communautés. Quelque 660 millions seront alloués aux 17 nouvelles implantations approuvées récemment, tandis que 338 millions financeront la régularisation de 36 avant-postes. L’État prévoit également des “clusters d’intégration”, d'environ 20 caravanes par site, pour permettre l’installation rapide de familles pionnières.

En parallèle, 225 millions de shekels financeront la création d’un registre foncier spécifique à la Judée-Samarie, destiné à transférer les titres de propriété du système de l’Administration civile vers un cadastre israélien dédié, une mesure qui pourrait concerner près d’un demi-million de résidents.

De nouvelles routes, des bus blindés modernisés et des systèmes de sécurité renforcés complètent ce programme, soutenu étroitement par le Conseil de Yesha, dont l’influence politique a nettement grandi ces derniers mois.