Spécial week-end | À Jérusalem, l’aqueduc antique, chef-d’œuvre d’ingénierie qui a fait prospérer la ville

Bien avant les infrastructures modernes, Jérusalem doit sa survie et son essor à une prouesse d’ingénierie vieille de plus de deux millénaires : un aqueduc sophistiqué acheminant l’eau depuis les collines de Bethléem jusqu’au cœur de la ville. De récentes fouilles archéologiques dans le sud de Jérusalem mettent en lumière cette «autoroute de l’eau», un système d’une précision remarquable qui continue d’étonner les ingénieurs contemporains.

Construit sans électricité ni technologie avancée, cet aqueduc reposait uniquement sur la gravité. Les ingénieurs de l’époque ont creusé un canal étroit, long de plusieurs dizaines de kilomètres, en maintenant une pente extrêmement précise. Un déséquilibre de quelques centimètres suffisait à compromettre l’écoulement : trop faible, l’eau stagnait ; trop forte, elle érodait les parois. Le fait que ce système ait fonctionné pendant des siècles témoigne d’un savoir-faire exceptionnel.

L’origine exacte de l’ouvrage fait débat. Certains chercheurs l’attribuent aux Hasmonéens, désireux de renforcer Jérusalem comme capitale indépendante, tandis que d’autres y voient une réalisation du roi Hérode. La thèse dominante évoque aujourd’hui un projet initié à l’époque hasmonéenne, puis considérablement développé et perfectionné sous Hérode.

Les fouilles récentes, notamment dans les secteurs de Givat Hamatos et d’Armon Hanatziv, ont révélé des sections parfaitement conservées, avec leur enduit d’étanchéité d’origine, des ouvertures de maintenance et même des traces de réparations anciennes, preuve d’un entretien constant du réseau.

À l’époque du Second Temple, cet aqueduc constituait le cœur vital de Jérusalem, alimentant bains, fontaines et lieux de vie, indispensables à une ville située en terrain montagneux et dépourvue de ressources en eau immédiates. Aujourd’hui encore, son tracé influence l’urbanisme moderne : tout projet de construction dans le sud de la ville doit composer avec cette infrastructure millénaire.

À l’heure des défis climatiques et des technologies avancées, cet héritage rappelle qu’une compréhension fine du terrain et une ingénierie rigoureuse suffisent parfois à bâtir des systèmes durables.