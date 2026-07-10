Spécial week-end | Israël : pourquoi le pays ne possède-t-il pas d'animal national officiel ?

Contrairement à de nombreux États, Israël ne dispose pas d'un animal national unique inscrit dans la loi. Alors que les États-Unis ont le pygargue à tête blanche, la Chine le panda ou encore l'Australie le kangourou, l'État hébreu a choisi, au fil des années, plusieurs espèces emblématiques représentant chacune une facette de son identité.

La plus célèbre est la huppe fasciée, élue oiseau national en 2008 à l'occasion du 60ᵉ anniversaire de l'État. Son choix est le résultat d'une vaste consultation publique. Présente dans tout le pays, elle symbolise une identité israélienne authentique, proche de la nature et du paysage local.

D'autres espèces ont également obtenu un statut symbolique. Le papillon Azuré de l'esparcette (Kahlil Hashabrak) est devenu le papillon national afin de sensibiliser à la préservation de la biodiversité. La vipère de Palestine, désignée serpent national en 2018, rappelle l'importance de préserver les équilibres écologiques malgré la crainte qu'elle inspire. Le scorpion Nebo de Jéricho, le plus grand d'Israël mais peu dangereux pour l'homme, représente quant à lui la puissance de la faune désertique.

Le chien de Canaan, race locale vieille de plusieurs millénaires, est le chien national d'Israël. Il incarne le lien historique entre les habitants de la région et leur environnement.

D'autres animaux occupent également une place importante dans l'imaginaire israélien. La gazelle de montagne est omniprésente dans la littérature et la culture hébraïques, tandis que le bouquetin de Nubie est devenu l'emblème de l'Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Selon les spécialistes, cette absence d'un animal national unique reflète la singularité d'Israël. Plutôt qu'un symbole unique, le pays a adopté une mosaïque d'espèces, illustrant la diversité de ses paysages, de sa biodiversité et de son identité nationale. Un choix qui traduit la richesse culturelle et naturelle de l'État hébreu.