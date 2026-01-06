Tel Aviv : un célèbre stand de falafels fermé pour emploi de clandestins

Liran Gabay, propriétaire d'un stand de falafels très populaire de Tel Aviv, "Falafel Gabay", a vu son établissement fermé administrativement pour 30 jours suite à une descente de police. Il affirme être victime d'un système de faux documents contre lequel il ne peut rien.

Mardi dernier, Gabay a été arrêté, menotté et placé en garde à vue plusieurs heures avant d'être relâché. "Je n'ai jamais volé un chewing-gum de ma vie, et soudain je me retrouve menotté dans une cellule avec dix clandestins", a-t-il confié à ynet, encore sous le choc.

Trois employés récemment embauchés via une agence d'intérim réputée se sont révélés être en situation irrégulière. Selon Gabay, ils disposaient de cartes d'identité biométriques contrefaites achetées 500 shekels. "J'ai tout fait correctement et je me suis quand même fait avoir. Que pouvais-je faire de plus ?", s'indigne-t-il.

Le restaurateur assure avoir vérifié tous les documents fournis par l'agence "Mo.I Ressources Humaines et Gestion", l'une des plus importantes du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. "Si cela m'est arrivé après avoir tout vérifié, cela se produit certainement ailleurs", souligne-t-il.

L'affaire révèle un problème systémique dans le secteur de la restauration israélien, où la responsabilité pénale retombe sur les petits entrepreneurs tandis que les mécanismes de contrôle restent flous. Face à la pénurie chronique de main-d'œuvre, les restaurants doivent recruter rapidement, rendant les vérifications quasi impossibles.

L'agence d'intérim se défend : "Nous recevons des employés avec une carte d'identité physique. Nous ne sommes pas des policiers. Que pouvons-nous faire ?"

La police israélienne maintient sa position ferme : "L'emploi de clandestins constitue une infraction grave menaçant la sécurité publique." Gabay, contre qui une procédure pénale a été ouverte, prévoit de faire appel et envisage d'ouvrir un pop-up temporaire en attendant.