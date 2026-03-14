Tel-Aviv : un homme interrogé après avoir empêché l’accès à un abri pendant une alerte

La police israélienne a interrogé un habitant de Tel-Aviv après la diffusion d’une vidéo le montrant empêchant des civils d’entrer dans un abri pendant une alerte aux missiles dans le centre de la ville. L’incident s’est produit jeudi dernier dans un immeuble résidentiel, alors que les sirènes retentissaient dans la région.

Il est également soupçonné d’avoir agressé une femme présente sur les lieux. Après son interrogatoire, il a été remis en liberté sous certaines restrictions.

Les forces de l’ordre ont rappelé que bloquer l’accès à un espace protégé constitue une infraction pénale en Israël. Au-delà de l’aspect moral lié à la protection des vies humaines, empêcher des civils de se mettre à l’abri en période d’alerte peut mettre en danger la sécurité publique, ont-elles souligné.

La police a indiqué être intervenue après un appel reçu au centre d’urgence 100. Les agents se sont rendus sur place afin de clarifier les circonstances de l’incident avant de convoquer le suspect pour interrogatoire.

Dans une réaction après la diffusion de la vidéo, l’homme a reconnu sa réaction physique et dit en « assumer la responsabilité », tout en affirmant que la séquence diffusée sur les réseaux sociaux ne reflétait pas l’ensemble de la situation.

Il affirme avoir demandé aux personnes présentes de se rendre dans un abri public situé à proximité afin de laisser l’abri privé aux résidents de l’immeuble. Selon lui, l’échange aurait dégénéré après des insultes, notamment des accusations de « nazi », dans un contexte de stress lié à l’alerte.

D’après ses proches, il serait un ancien combattant souffrant de stress post-traumatique. L’enquête se poursuit.