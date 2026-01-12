Trois Israéliens condamnés pour le pillage du site du Festival Nova au lendemain du 7 octobre

Le tribunal de première instance de Beer Sheva a condamné ce lundi Liran Yakubov, Netanel Aviv et Oz Ruham à des peines de prison pour avoir pénétré sur le site du Festival Nova et volé des biens appartenant aux victimes du massacre du 7 octobre 2023. Chacun des trois hommes a également été condamné à une amende de 18 000 shekels.

Selon l’acte d’accusation, les trois hommes se sont rendus sur le site le 8 octobre 2023, soit le lendemain du massacre, dans une zone classée militaire. Liran Yakubov a affirmé résider dans un moshav voisin, ce qui leur a permis d’accéder à la zone. Sur place, ils ont volé des ordinateurs portables, cartes d’identité, cartes de crédit et d’autres effets appartenant aux victimes ou à des festivaliers ayant pris la fuite, entrant notamment dans des véhicules et des caravanes abandonnés.

Le juge a reconnu les trois accusés coupables d’intrusion dans une enceinte militaire, d’entrave à l’action de la police, de vol et de tentative de vol. Oz Ruham a également été reconnu coupable de possession de stupéfiants pour usage personnel.

Dans son verdict, la juge a dénoncé le « pillage opportuniste » comme une « trahison totale de la dignité humaine et des fondements de la solidarité sociale ». Elle a souligné que les actes des accusés profanaient la mémoire des victimes et avaient exploité leur détresse à des fins personnelles.

Les peines prononcées sont de 36 mois de prison avec sursis pour Liran Yakubov, 38 mois pour Netanel Aviv et 40 mois pour Oz Ruham.