Tsahal annonce un renforcement de l'application du service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes

Un officier supérieur de Tsahal, le colonel Shai Taïeb, a déclaré mercredi lors d'un débat à la Knesset qu'en juillet, 54 000 ordres de mobilisation destinés aux ultra-orthodoxes seront émis, étalés sur une année, avec l'intention de l'armée de mener "une activité d'application renforcée". Ces ordres s'ajouteront à plus de 20 000 déjà émis.

Taïeb, qui dirige la division de planification et de gestion des ressources humaines de Tsahal, a précisé : "Nous allons mettre à jour le processus de déclaration d'insoumission concernant l'ensemble de la population. La signification principale est que nous transférons la responsabilité de la présentation à l'individu." L'officier a annoncé qu'une activité d'application renforcée aurait lieu, avec "des approches plus créatives qui toucheront certaines personnes non seulement à l'aéroport Ben Gourion, mais aussi via des patrouilles d'arrestation, entre autres".

Plus de 50 000 ordres de mobilisation prévus

Articles recommandés -

Il y a environ une semaine, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, avait annoncé que Tsahal s'apprêtait à émettre plus de 50 000 ordres de mobilisation. Ces déclarations avaient été faites à l'issue d'une réunion avec des représentants de l'armée, dont le chef du personnel, le général Dado Bar Kalifa.

Ces déclarations interviennent dans le contexte des préparatifs en vue du vote dramatique en plénière, qui pourrait faire avancer la Knesset d'un pas supplémentaire vers sa dissolution. Les partis d'opposition ainsi que le Judaïsme unifié de la Torah devraient présenter aujourd'hui le projet de loi de dissolution du Parlement en lecture préliminaire. Le parti Shas n'a pas encore annoncé comment il voterait ni s'il présenterait sa propre proposition.

Cette escalade dans l'application du service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes survient alors que la question de leur exemption traditionnelle continue de diviser profondément la société israélienne et de menacer la stabilité gouvernementale.