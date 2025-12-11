Tsahal diffuse l’intégralité de la séquence montrant les six otages allumant les bougies de Hanoucca dans un tunnel du Hamas

Tsahal a diffusé jeudi l’intégralité de la séquence bouleversante montrant six otages israéliens allumant des bougies de Hanoucca au fond d’un tunnel du Hamas, quelques semaines avant leur assassinat. Ces images, issues de matériel saisi dans la bande de Gaza, seront également présentées jeudi soir dans l’émission d’enquête « Uvda » sur la chaîne Keshet 12, offrant pour la première fois un aperçu direct de leur vie en captivité.

Les enregistrements dévoilent Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubanov, Almog Sarusi et Carmel Gat, filmés dans des conditions extrêmes. Malgré l’obscurité du tunnel et la présence évidente de leurs geôliers, les six otages apparaissent debout, allumant les bougies de la fête, un geste empreint de dignité et de spiritualité au cœur de leur détention.

Selon les informations diffusées avant la publication officielle, les otages ont été filmés pendant de longues heures, vraisemblablement par leurs ravisseurs, qui conservaient ces séquences pour des raisons encore inconnues. Leur diffusion intégrale par l’armée israélienne apporte un témoignage brut sur la réalité souterraine de la captivité imposée par le Hamas.

La publication de ces images inédites devrait provoquer une vive émotion en Israël, rappelant la brutalité du sort infligé aux civils enlevés lors des attaques du 7 octobre et la nécessité pressante d’obtenir la restitution du dernier otage encore en vie.