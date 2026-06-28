Tsahal élimine deux terroristes du Hamas, dont un participant au massacre du 7 octobre

Le porte-parole de Tsahal a annoncé l'élimination de deux terroristes du Hamas, dont un ayant participé à l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Lors d'une frappe menée mercredi dernier dans le secteur d'Al-Shati, l'armée israélienne a éliminé Abdelrahman Maher Abdelkarim Ziyada, commandant d'une cellule de la force d'élite Nukhba du Hamas. Il avait pris part au massacre du 7 octobre et avait notamment volé un véhicule militaire israélien qu'il avait emmené dans la bande de Gaza.

Le même jour, dans la région de Khan Younès, une autre frappe israélienne a éliminé Kamal Mohammad Hamdan Najar, présenté comme le chef de l'unité des tunnels du Hamas dans ce secteur.

Les deux terroristes étaient impliqués dans la préparation de nouvelles attaques contre les forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza. Ils représentaient une menace immédiate et ont été éliminés lors de frappes ciblées et précises.

Tsahal précise que ses forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l'accord en vigueur et qu'elles poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace immédiate contre les soldats israéliens.