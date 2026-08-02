Tsahal élimine un terroriste du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre

Tsahal a annoncé avoir éliminé Salem Jamal Abdelrahman Abu Labad, chef d'une cellule de la force Nukhba du Hamas, lors d'une frappe menée samedi dans le sud de la bande de Gaza.

Le terroriste avait participé à l'attaque contre le kibboutz Nir Oz lors du massacre du 7 octobre 2023, au cours duquel des dizaines de civils ont été assassinés et enlevés.

Par ailleurs, une autre frappe aérienne menée vendredi dans le centre de la bande de Gaza a permis d'éliminer Mohammed Abdel Nasser Mohammed Khatib, commandant au sein du bataillon de Maghazi du Hamas.

Tsahal précise que les deux hommes appartenaient à la branche armée de l'organisation terroriste et préparaient de nouvelles attaques contre les forces israéliennes.

L'armée indique que ces opérations ont été menées à l'aide de frappes aériennes de précision, dans le but d'éliminer toute menace.

Enfin, Tsahal rappelle que les forces du Commandement Sud demeurent déployées dans la bande de Gaza conformément aux accords en vigueur et poursuivront leurs opérations contre les organisations terroristes afin de garantir la sécurité d'Israël.