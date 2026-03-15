Tsahal : le commandement du front intérieur renforce les systèmes d’alerte

Le commandement du front intérieur de l’armée israélienne poursuit l’amélioration de ses systèmes d’alerte afin de renforcer la protection des civils face aux tirs de missiles. En visite dimanche dans la localité de Zarzir, dans le nord d’Israël, le chef du Commandement du front intérieur, le général de division Shay Kalper, s’est rendu sur les lieux de l’impact d’un missile iranien tombé à proximité d’habitations.

Selon lui, les dégâts observés ont principalement été causés par l’onde de choc de l’explosion, qu’il a décrite comme particulièrement dangereuse et potentiellement mortelle.

Le responsable militaire a souligné que la majorité des personnes qui se trouvaient dans un espace protégé conforme n’ont pas été blessées, insistant sur l’importance de respecter les consignes de sécurité et de rejoindre immédiatement un abri lors des alertes.

Tsahal a par ailleurs indiqué travailler ces derniers jours à l’amélioration et à la modernisation du système d’alerte, avec pour objectif de réduire les zones concernées par les notifications préventives et d’en améliorer la précision, afin que moins d’habitants reçoivent des alertes qui ne les concernent pas directement.

Le général Kalper a également salué le travail des équipes d’urgence et des forces de sauvetage du Commandement du front intérieur, mobilisées en permanence à travers le pays, affirmant qu’Israël était engagé dans une campagne prolongée et appelant la population à continuer de faire preuve de résilience et à suivre les consignes de sécurité.