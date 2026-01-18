Tsahal révèle de nouveaux éléments sur l’opération ayant permis de rapatrier la dépouille d’Oron Shaul

L’armée israélienne a dévoilé de nouveaux éléments sur une opération menée dans la bande de Gaza il y a un an, qui a permis de localiser puis de rapatrier la dépouille du sergent Oron Shaul, retenue pendant plus de dix ans par des terroristes à Gaza.

Oron Shaul avait été tué et enlevé par le Hamas lors de la guerre de Gaza de 2014. Sa dépouille a finalement été ramenée en Israël le 19 janvier 2025, peu avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et l’organisation terroriste.

Selon Tsahal, les renseignements décisifs ont été obtenus grâce à l’arrestation d’un « personnage clé » vivant dans un site civil de la ville de Gaza, où le corps du soldat aurait été dissimulé durant des années. Cette arrestation a été menée lors d’une opération spéciale par la prestigieuse unité Sayeret Matkal.

Après son interpellation, l’individu a été interrogé par le Shin Bet. Les informations fournies se sont révélées précises et ont permis de confirmer l’emplacement exact de la dépouille, indique l’armée.

Dès le lendemain, une opération coordonnée a été lancée par le Shin Bet, la marine israélienne à travers l’unité commando Shayetet 13, ainsi que la 188e brigade blindée. Les forces ont pénétré le site civil ciblé et récupéré le corps d’Oron Shaul, qui y était conservé depuis de nombreuses années.

Tsahal souligne que l’opération a été minutieusement planifiée afin de ne pas mettre en danger les otages israéliens encore détenus vivants à Gaza City au moment des faits.

Cette révélation met en lumière l’ampleur des efforts sécuritaires et de renseignement déployés par Israël pour ramener ses soldats, même longtemps après leur chute, et confirme la priorité accordée à cette mission au plus haut niveau militaire et sécuritaire.