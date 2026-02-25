Un cachalot retrouvé mort sur les côtes israéliennes : les experts cherchent la cause

Un cachalot de 12 mètres s’est échoué mercredi matin sur la plage de Zikim, dans la réserve marine de Yam Shikma, près d’Ashkelon. Rapidement dépêchés sur place, les inspecteurs de l’Autorité israélienne de la nature et des parcs, accompagnés de chercheurs du laboratoire Morris Kahn de l’Université de Haïfa et de l’association Delphis, ont procédé à une autopsie sur le terrain afin de déterminer les causes du décès.

Les premières observations indiquent qu’il s’agit d’un grand mâle adulte dans un état de conservation exceptionnel. Un fait rare : depuis le début du suivi scientifique en Israël dans les années 1990, aucun cachalot adulte n’avait été retrouvé dans un état aussi peu dégradé. Selon la Dre Maya Elser (Delphis), cet élément pourrait suggérer que la mort n’est pas naturelle. Des prélèvements ont été réalisés pour des analyses approfondies en laboratoire.

Depuis le lancement des recherches en Israël, huit carcasses de cachalots ont été recensées sur les côtes du pays, dont celle découverte aujourd’hui. Fait préoccupant : depuis 2020, l’augmentation des observations de cachalots vivants en Méditerranée orientale s’accompagne d’une hausse des échouages.

Classée « en danger » en Méditerranée par l’UICN depuis 2021, cette population est estimée entre 250 et 2 500 individus et reste en déclin. Elle est génétiquement isolée de celle de l’Atlantique et possède même un répertoire acoustique distinct.

Parmi les principales menaces : les filets dérivants destinés à la pêche au thon et à l’espadon, les prospections sismiques liées à la recherche de gaz, les collisions avec des navires et l’ingestion de déchets plastiques. Les analyses en cours devront déterminer si l’une de ces activités humaines est impliquée dans la mort de ce géant des mers, symbole fragile d’une Méditerranée sous pression.