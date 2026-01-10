Un enfant de 4 ans filmé avec une arme lors d’un mariage près de Jérusalem : six arrestations

Un enfant de quatre ans a été filmé tenant une arme de poing lors d’un mariage dans le village d’al-Eizariya, près de Jérusalem, lors d’une opération menée dans la nuit de vendredi à samedi par la police israélienne et la police des frontières (Magav). Les forces de sécurité sont intervenues à la suite d’informations faisant état de la présence d’armes illégales sur les lieux.

Selon la police, les agents ont fait irruption dans la salle des fêtes, interrompu les célébrations et procédé à des fouilles. Trois armes ont été saisies : deux pistolets de type Glock et Jericho, ainsi qu’un fusil d’assaut M16. Six personnes ont été interpellées, dont le marié, âgé de 22 ans, et son père, 42 ans, arrêté pour avoir agressé un policier.

Des images diffusées après l’intervention montrent un homme portant sur ses épaules un jeune enfant tenant un pistolet à la main, au milieu des festivités. La police a qualifié les faits de « graves et extrêmement dangereux », soulignant le risque immédiat pour la vie de l’enfant et des personnes présentes.

Les suspects, tous originaires du quartier de Silwan à Jérusalem, ont été placés en garde à vue et transférés pour interrogatoire au commissariat de Ma’ale Adumim, dans le district de Judée-Samarie.

Dans un communiqué, la police a rappelé qu’elle considérait avec la plus grande sévérité les tirs et la présence d’armes lors de mariages et d’événements festifs, un phénomène récurrent qui met en danger la population civile et a déjà causé de nombreux blessés, voire des morts.

Les forces de sécurité ont assuré qu’elles poursuivraient leurs opérations afin de saisir les armes illégales, prévenir les violences et garantir la sécurité publique.