Un habitant de Rahat inculpé pour incitation au terrorisme

La police israélienne et le Shin Bet ont terminé leur enquête sur Badr bin Yosef Hasnat, un Arabe israélien de 25 ans originaire de Rahat, arrêté le mois dernier pour des soupçons d’incitation au terrorisme.

L’enquête a été menée par l’unité centrale du district sud, en coopération avec le Shin Bet. Selon les autorités, Badr bin Yosef Hasnat gérait plusieurs comptes sur les réseaux sociaux utilisés pour diffuser des contenus extrémistes.

Les enquêteurs affirment qu’il ne se contentait pas de consulter ce type de contenus. Il aurait publié et partagé activement des messages incitant à la haine, faisant l’éloge d’actes terroristes et exprimant un soutien aux objectifs du Hamas.

Les responsables de la sécurité considèrent cette activité comme particulièrement grave. Ils estiment que ce type de messages peut influencer de jeunes internautes et encourager des attaques individuelles, notamment des attaques dites « inspirées » ou menées par des « loups solitaires ».

Le dossier a été transmis au bureau du procureur de l’État. Un acte d’accusation a été déposé vendredi dernier contre Badr bin Yosef Hasnat devant le tribunal de première instance de Beer-Sheva.