Un homme originaire d’Hébron arrêté après le vol de dizaines de mezouzas à Holon et Bat Yam

La police israélienne a arrêté un homme de 25 ans, originaire d'Hébron, soupçonné d'avoir volé des dizaines de mezouzas dans des immeubles de Holon et de Bat Yam.

Le suspect, présenté comme étant en situation irrégulière en Israël, a été interpellé dans un appartement résidentiel de Jaffa, à la suite d'une opération ciblée des forces de sécurité.

L'enquête avait été ouverte après plusieurs signaux reçus la semaine dernière par la police. Des habitants de Holon et de Bat Yam avaient signalé que des mezouzas avaient été arrachées des encadrements de portes de leurs logements.

Les policiers du poste de Holon ont mené une enquête sous couverture, en s'appuyant notamment sur des moyens technologiques, afin d'identifier les personnes impliquées.

Au fil des investigations, les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au suspect et procéder à son arrestation. Lors de l'interpellation, il était en possession de nombreuses mezouzas, qui auraient été arrachées dans les deux villes.

L'homme a été transféré au poste de police de Holon pour être diffusé. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il est impliqué dans d'autres incidents similaires et à rassembler des éléments supplémentaires.

Il doit être présenté devant le tribunal de première instance de Tel Aviv, où la police demandera la prolongation de sa détention afin de poursuivre l'enquête.