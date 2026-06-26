Un important arsenal destiné à des activités terroristes découvert au fond d'un puits près de Jérusalem

Les gardes-frontières israéliens (Magav) ont annoncé avoir découvert, dans la nuit de jeudi à vendredi, un important arsenal dissimulé au fond d'un puits artificiel situé dans le village palestinien d'al-Jib, près de Jérusalem. Selon les premières conclusions de l'enquête, ces armes étaient destinées à des activités terroristes.

L'opération a été lancée à la suite d'un renseignement obtenu par l'unité d'enquête du Magav de la région de Jérusalem. Les forces de sécurité ont d'abord tenté d'atteindre le fond du puits, profond de plusieurs dizaines de mètres, mais ont été contraintes de faire appel aux services israéliens d'incendie et de secours ainsi qu'à un plongeur professionnel en raison de la profondeur du site et de la complexité des conditions d'intervention.

Pendant plusieurs jours, les secours ont pompé près de 100 mètres cubes d'eau afin d'abaisser le niveau du puits, tandis que le plongeur a effectué plusieurs descentes avant de parvenir à récupérer plusieurs sacs hermétiques contenant l'arsenal.

Selon la police, les sacs renfermaient notamment six armes artisanales de type "Carlo", des chargeurs, des munitions de calibre 5,56 mm pour fusil M16, un engin explosif improvisé, une bombe artisanale, un bloc d'explosif, des explosifs liquides, des pièces d'armes, des viseurs optiques, une télécommande, deux téléphones portables ainsi que du matériel destiné à l'entretien des armes.

Les enquêteurs estiment que ces équipements n'avaient été dissimulés dans le puits que quelques jours avant leur découverte. Durant toute l'opération, les forces du Magav ont maintenu une surveillance permanente des lieux afin d'identifier d'éventuels suspects venus récupérer la cache.

L'ensemble des armes saisies a été transféré aux enquêteurs pour exploitation, tandis que les explosifs ont été détruits sur place par les démineurs de la police des frontières en Judée-Samarie. Selon la police israélienne, cette opération a vraisemblablement permis de déjouer une attaque terroriste majeure et constitue un succès significatif dans les efforts visant à protéger Jérusalem et à prévenir les menaces avant leur passage à l'acte.