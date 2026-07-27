Un important incendie dans une zone industrielle de Sdérot fait trois blessés légers

Un important incendie s'est déclaré lundi matin dans la zone industrielle de Sdérot, touchant deux usines des groupes Strauss et Tapugan. Les autorités ont ordonné l'évacuation complète de la zone industrielle, tandis que d'importants moyens de secours ont été déployés pour maîtriser l'incendie.

À leur arrivée, les pompiers ont d'abord suspecté une fuite d'ammoniac dans l'une des usines. Après plusieurs vérifications, les autorités ont finalement indiqué qu'aucune fuite de matières dangereuses n'avait été détectée.

Au total, 25 équipes de pompiers sont mobilisées afin d'empêcher la propagation des flammes vers des installations contenant des substances potentiellement dangereuses. Les opérations se poursuivent sur un complexe d'entrepôts situé au sein des installations industrielles.

Les services de secours du Magen David Adom (MDA) ont pris en charge trois blessés légers. Une personne a été intoxiquée par les fumées, tandis que deux autres ont été légèrement blessées lors de l'incident.

Les forces de police, en coordination avec les équipes de secours, ont établi un périmètre de sécurité autour de la zone sinistrée. Les autorités demandent à la population de ne pas se rendre dans le secteur et d'éviter tout rassemblement, afin de ne pas entraver les opérations et de prévenir tout risque supplémentaire.

Les circonstances ayant provoqué l'incendie ne sont, à ce stade, pas encore connues.