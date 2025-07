Un journaliste saoudien appelle à la paix et à la normalisation à la Knesset

Articles recommandés -

Le journaliste saoudien Abdulaziz Alkhamis a livré un discours devant la Knesset israélienne, porteur d'un message direct de Riyad : « Vous avez maintenant une opportunité, peut-être la dernière d'une génération, de dépasser la gestion des conflits pour façonner une région. »

« Nous nous rencontrons à un moment unique dans notre histoire moderne », a déclaré Alkhamis, décrivant les événements du 7 octobre comme un « changement tectonique » dans la région. Pour lui, l'agression iranienne a révélé « son véritable plafond stratégique et ses limitations », tandis qu'Israël a démontré sa capacité à « dissuader les menaces régionales à grande échelle ».

Depuis le Golfe, « il y a une fatigue des guerres par procuration, de la rigidité idéologique, des urgences permanentes », observe-t-il. « Il y a au contraire une faim d'investissement, de stabilité et d'intégration. »

La question palestinienne au cœur des négociations

Pour l'Arabie saoudite, « la normalisation avec Israël ne doit pas se faire aux dépens de la dignité palestinienne », insiste Alkhamis. « Le 7 octobre a montré au monde ce qui se passe quand un vide d'espoir est rempli par la politique du désespoir. »

Il propose une voie pragmatique : « Un État palestinien démilitarisé construit en partenariat avec les acteurs régionaux, une autorité transitoire technocrate avec un soutien international, et oui, un engagement israélien clair non seulement envers la sécurité mais envers la coexistence. » Ces demandes, précise-t-il, « ne sont pas maximalistes. C'est le minimum que l'histoire et l'humanité exigent. » S'adressant directement aux Israéliens, Alkhamis les met en garde : « Le pouvoir inutilisé pour la paix est un pouvoir gaspillé. Vous ne pouvez pas rester éternellement l'État-garnison. » Il les exhorte à « normaliser non pas comme une 'force d'occupation', mais comme un voisin » et à « transformer votre dôme de fer en pont diplomatique ». L'avertissement est clair : si Israël « ignore ce moment, établit l'occupation, humilie davantage Gaza, ou traite la normalisation régionale comme une équation à somme nulle, il ne perdra pas seulement l'Arabie saoudite, il perdra le nouveau consensus arabe pour l'intégration ». Le discours dessine une vision d'avenir : « Choisissons de redessiner la carte géopolitiquement, économiquement, moralement », conclut-il, pour que « l'avenir appartienne aux bâtisseurs, et non aux bombardiers ».