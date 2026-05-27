Un policier de l'unité Lahav 433 interrogé pour des contacts avec des agents iraniens

L’affaire, révélée mercredi soir, intervient dans un contexte de nouvelles investigations sensibles visant l’unité d’élite de la police israélienne.

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Le quartier général de l'unité de police Lahav 443 dans la ville de Lod le 4 novembre 2019
Le quartier général de l'unité de police Lahav 443 dans la ville de Lod le 4 novembre 2019Flash90

Un policier de l'unité Lahav 433 a été interrogé par l’Inspection des enquêtes contre la police (Mahash), soupçonné d’avoir entretenu des contacts avec un agent étranger.

Selon les autorités israéliennes, l’enquête a été ouverte à la suite d’informations transmises par une autre division de Lahav 433.

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Le front nord en alerte

Le policier a été interrogé mardi dans les locaux de Mahash avant d’être relâché sous conditions restrictives et placé en résidence surveillée.

L’enquête se poursuit.

Cette affaire intervient alors que plusieurs dossiers sensibles impliquant des membres de Lahav 433 ont récemment émergé en Israël.

Le mois dernier, un officier de l’unité avait déjà été interrogé pour des soupçons de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle présumée sur une policière placée sous son autorité.

Selon les soupçons évoqués dans l’enquête, l’officier aurait tenu des propos à caractère sexuel et tenté de toucher la policière sous une table lors d’un échange.

À l’issue de son audition, cet officier, au grade de commandant, avait été temporairement suspendu de ses fonctions pour une durée de sept jours.

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