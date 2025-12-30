Un projet de loi pour inscrire l’héritage du rabbi de Loubavitch dans la mémoire nationale

La Knesset s’apprête à examiner un projet de loi visant à consacrer et transmettre l’héritage du rabbi de Loubavitch, figure spirituelle majeure du mouvement ‘Habad. Le texte, porté par la Commission de l’éducation, de la culture et du sport, pourrait être soumis prochainement au vote après une réunion tenue mardi entre son président, le député Tzvi Souccot, et des représentants du mouvement ‘Habad en Israël.

Au cœur de cette initiative législative figure la création d’un centre national dédié à la commémoration et à la transmission de l’œuvre du rabbi. Cette structure aurait pour mission de préserver son héritage historique et de le transmettre aux générations futures, en mettant en avant sa contribution singulière au rapprochement des communautés et au dialogue entre les différentes composantes de la société israélienne.

Le projet de loi entend également accorder une reconnaissance officielle au mouvement ‘Habad et à la lignée spirituelle qu’il incarne, ainsi qu’aux valeurs défendues par son dirigeant emblématique. Selon ses promoteurs, il s’agit de souligner l’impact profond du rabbi de Loubavitch, tant en Israël qu’à l’échelle mondiale, sur la vie juive contemporaine.

À l’issue de la rencontre, le député Tzvi Souccot a salué l’importance de cette démarche. Il a souligné que la vision et l’héritage du rabbi ont influencé toutes les sensibilités du judaïsme, en Israël comme dans la diaspora. Le texte met notamment en avant des principes centraux du message de ‘Habad : l’amour du prochain, l’unité du peuple juif et la fidélité aux fondements de la Torah.

Pour le président de la commission, cette initiative constitue une reconnaissance institutionnelle majeure de l’action menée depuis des décennies par le mouvement ‘Habad pour renforcer les valeurs juives et le lien social au sein de la société israélienne.