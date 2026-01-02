Un rabbin agressé en pleine rue dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv, le Shin Bet associé à l’enquête

Les services du Shin Bet participent à l’enquête ouverte après l’agression d’un rabbin survenue jeudi soir dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv. Selon des sources sécuritaires citées par le site Walla, l’agence se tient prête à coopérer pleinement avec la police afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

La victime, le rabbin Netanel Avitan, 51 ans, éducateur et enseignant à la yeshiva Shirat Moshe de Jaffa, a été attaquée vers 19 heures rue Yefet alors qu’il se dirigeait vers son véhicule. D’après les premiers éléments de l’enquête, un individu non identifié l’aurait frappé à coups de poing tout en l’insultant en arabe, avant de prendre la fuite. Les lunettes du rabbin ont été brisées lors de l’agression.

Pris en charge par les équipes du Magen David Adom, le rabbin Avitan a été évacué vers l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv, où il reçoit des soins pour des blessures au visage et des maux de tête. La police poursuit ses investigations.

Au sein de la communauté juive locale, l’attaque suscite une vive inquiétude. Le rabbin Eliyahu Mali, directeur général des institutions Meir, a relayé le sentiment d’insécurité grandissant parmi les habitants. « Les personnes âgées n’osent plus sortir en début de soirée. C’est un problème sécuritaire grave », a-t-il déclaré, appelant la municipalité à condamner clairement l’agression.

Installé à Jaffa depuis plus de dix ans, le rabbin Avitan est décrit comme une figure respectée de la communauté. Des résidents évoquent un choc profond, estimant que cet acte remet en cause le sentiment élémentaire de sécurité dans l’espace public.