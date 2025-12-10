Un rapport souligne l’impact sécuritaire majeur des "fermes stratégiques" israéliennes en Judée-Samarie

Un nouveau rapport publié mardi par l’Association des Fermes et le Conseil régional de Binyamin (Judée-Samarie) met en lumière une baisse spectaculaire et continue des attaques terroristes le long de la route Allon, un axe particulièrement sensible en Judée-Samarie. Selon le document, cette amélioration notable serait directement liée à l’implantation progressive de "fermes stratégiques" tout le long de cet itinéraire.

Les données présentées montrent une corrélation frappante entre le nombre de fermes opérationnelles et la diminution des incidents. En 2022, alors que seules trois fermes étaient actives, 459 attaques ou tentatives d’attaques avaient été recensées. Un an plus tard, avec six fermes, ce chiffre tombait à 314. La tendance s’est encore renforcée en 2024 : avec onze fermes, seuls 126 incidents ont été enregistrés. La première moitié de l’année 2025 confirme ce recul, le nombre d’événements terroristes chutant à 52, alors que treize fermes sont désormais en activité.

Pour Israël Ganz, président du Conseil régional de Binyamin et du Conseil de Yesha (association représentant les habitants des implantations), ces résultats témoignent d’un changement profond dans la stratégie sécuritaire de la zone. "Les fermes stratégiques ne sont pas de simples installations. Elles incarnent une nouvelle approche qui permet aux forces de sécurité d’être plus efficaces, de renforcer leur présence et de prévenir les incidents avant qu’ils ne surviennent", a-t-il déclaré. Selon lui, les automobilistes empruntant aujourd’hui la route Allon ressentent davantage de sécurité, fruit d’une politique pensée sur le long terme.

Amichai Shohat, directeur général de l’Association des Fermes, souligne pour sa part l’importance de la présence civile dans ces secteurs sensibles. "Lorsque des fermes sont actives et que leurs propriétaires se déplacent dans la zone, accompagnés de leurs troupeaux et de jeunes bergers, ils deviennent des sentinelles naturelles. Ils identifient rapidement les mouvements suspects, alertent les autorités et peuvent agir en urgence si nécessaire", explique-t-il.

Selon Shohat, cette occupation du terrain contribue non seulement à réduire les attaques directes, mais aussi à créer un effet dissuasif, à renforcer le contrôle territorial et à permettre aux forces de sécurité de se concentrer sur des opérations proactives plutôt que défensives. Le rapport insiste enfin sur le fait que cette stratégie, déployée de manière ciblée le long des portions les plus vulnérables de la route Allon, permet aujourd’hui une gestion plus précise et anticipative des menaces.