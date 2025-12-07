Un soldat de Tsahal porte un insigne du mouvement Kach : indignation et enquête ouverte

Un soldat de l’armée israélienne a été aperçu près de la gare centrale de Jérusalem arborant sur son uniforme un écusson du mouvement d’extrême droite Kach, organisation interdite en Israël. La photo, prise par Doron Kadosh, correspondant militaire de la radio militaire, a rapidement suscité une controverse.

Dans une première réaction, l’unité du porte-parole de Tsahal a rappelé que tout symbole non militaire est strictement interdit sur l’uniforme. Mais Kadosh a souligné l’absence de condamnation explicite concernant l’affichage d’un symbole d’une organisation considérée comme terroriste.

Face à la montée des critiques, l’armée a publié un second communiqué, plus ferme : « Tsahal condamne et considère avec gravité toute utilisation de symboles politiques sur l’uniforme, ce qui porte atteinte à l’armée de l’État. » L’armée a ajouté que le soldat serait identifié et sanctionné.

Créé en 1971 par le rabbin Meir Kahane, le parti Kach s’est illustré par une idéologie extrémiste prônant l’expulsion des Arabes d’Israël. Après une brève entrée à la Knesset en 1984, il a été progressivement exclu de la vie politique, avant d’être déclaré organisation terroriste en 1994, à la suite du massacre perpétré par Baruch Goldstein au Caveau des Patriarches. Son héritage, bien que marginal, reste source de forte sensibilité dans le débat israélien contemporain.

Itamar Ben-Gvir avait d’ailleurs salué Kahane lors de son premier discours à la Knesset en 2021, rappelant la persistance de cette référence dans certains cercles radicaux.