Une femme d’une trentaine d’années a été tuée par balle lundi matin à Ramla, lors d’une fusillade survenue près d’une école maternelle. Quatre autres femmes ont été blessées.

La victime a été évacuée vers l’hôpital Assaf Harofeh dans un état critique. Les équipes médicales ont tenté de la réanimer, mais son décès a finalement été constaté après son arrivée.

Parmi les blessées, une femme d’une cinquantaine d’années a été évacuée dans un état grave. Une autre femme, âgée d’une trentaine d’années, a été blessée dans un état modéré à grave. Deux autres femmes ont été plus légèrement touchées, notamment par des éclats.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le tireur était masqué et avait pris la fuite après avoir ouvert le feu. La police estime que certaines femmes étaient directement visées, tandis que d’autres auraient été touchées par des balles perdues.

La fusillade s’est produite dans un contexte de violences répétées à Ramla. Le chef de la police, Danny Levy, s’est rendu sur les lieux dans la matinée.

Les secouristes du Magen David Adom ont décrit une scène difficile, avec plusieurs victimes présentant des plaies pénétrantes. D’importants moyens ont été envoyés sur place, dont des ambulances, des unités de soins intensifs et des motos d’intervention rapide.

Le directeur adjoint de la région d’Ayalon, le paramédical Ofir Shish, ainsi que les techniciens médicaux d’urgence Abd Issawi, Nur Hasuna et Moshe Kot, ont indiqué avoir reçu plusieurs signalements faisant état de blessées après une violente fusillade.

« Une femme d’une trentaine d’années a été grièvement blessée. Inconsciente, sans pouls ni respiration, elle a été immédiatement réanimée et transportée à l’hôpital », ont-ils déclaré.

Deux autres femmes, également âgées d’une trentaine d’années, étaient conscientes mais souffraient de blessures pénétrantes. Les équipes du MDA leur ont prodigué les premiers soins, notamment pour stopper les saignements, avant de les évacuer d’urgence.

Une autre femme, légèrement blessée par des éclats, a été prise en charge à proximité par une équipe médicale avant d’être transportée à l’hôpital dans un état stable.

La police a annoncé avoir arrêté un suspect en lien avec la fusillade. Selon les forces de l’ordre, il s’agit d’un proche de certaines victimes. Une arme à feu, que les enquêteurs soupçonnent d’avoir été utilisée lors de l’attaque, a également été saisie.

L’enquête a été confiée à l’unité d’enquêtes et de renseignements du district central.