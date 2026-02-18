Une première historique : une femme prend le commandement d’un navire lance-missiles de la marine israélienne

La marine israélienne s’apprête à franchir un cap symbolique majeur. Ce jeudi se tiendra la cérémonie de passation de commandement d’un navire lance-missiles (Sa’ar), à l’issue de laquelle la commandante, le major R., entrera en fonction. Elle deviendra ainsi la première femme de l’histoire de Tsahal à commander un bâtiment de ce type.

Cette nomination marque une étape significative dans l’évolution opérationnelle et hiérarchique de la marine. Elle illustre l’engagement de l’institution en faveur de l’excellence professionnelle et de l’égalité des chances dans les fonctions de commandement combattant.

Le navire que le major R. s’apprête à diriger a joué un rôle central durant la guerre. Il a participé à des opérations complexes, parmi lesquelles l’opération « Flèche du Bashan », au cours de laquelle la flotte syrienne a été ciblée, l’élimination du suppléant du chef du gouvernement du Hamas à Gaza – responsable du portefeuille financier –, ainsi que celle d’un cadre supérieur de l’unité aérienne (127) du Hezbollah. Le bâtiment a également assuré un appui-feu et des missions de surveillance au profit des forces manœuvrant au Liban, et contribué à l’interception de menaces aériennes dans le cadre de la défense du ciel israélien.

Engagée en 2016 dans le prestigieux cours d’officiers de marine, le major R. a depuis occupé plusieurs fonctions clés : officier d’armement, commandante en second d’un navire lance-missiles, puis commandante d’un patrouilleur de sécurité de type Dvora au sein de la flottille 916.

Le commandant de la marine, le général David Saar Salama, a salué une décision « strictement professionnelle », soulignant que ce choix reflète « excellence, leadership, responsabilité et courage, démontrés à maintes reprises en mer agitée ».

Cette nomination consacre une trajectoire exemplaire et ouvre une nouvelle page dans l’histoire du commandement naval israélien.