Une vidéo créée grâce à l’IA : Ran Gvili interpelle Donald Trump depuis les tunnels de Gaza

Le Forum des familles pour le retour des otages a diffusé mardi une vidéo créée à l’aide de l’intelligence artificielle, dans laquelle Ran Gvili s’adresse directement au président américain Donald Trump.

Sergent-chef de réserve, Ran Gvili a été enlevé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas. Bien qu’il fût blessé et en attente d’une opération à l’épaule, il avait quitté son domicile pour rejoindre le combat et défendre la communauté d’Alumim. Selon les témoignages, il aurait affronté presque seul des dizaines de terroristes, en neutralisant plusieurs d’entre eux, avant d’être capturé.

Dans la vidéo, dont la voix et l’image ont été reconstituées grâce à l’IA, Ran Gvili se présente comme « le dernier otage encore retenu à Gaza ». Il remercie Donald Trump pour son engagement en faveur des otages et pour l’accord ayant permis la libération de nombreux captifs, avant de lui adresser un appel solennel : « Monsieur le Président, je vous demande d’aller jusqu’au bout. Ramenez-moi à la maison. »

Le message prend une dimension particulièrement poignante lorsque Ran Gvili évoque son souhait d’être enterré avec honneur en Israël, « sur la terre pour laquelle j’ai combattu », implorant que l’on n’avance pas vers une seconde phase de l’accord sans son retour.

Sa mère, Talik Gvili, a confié : « Voir et entendre Ran parler avec sa propre voix est à la fois bouleversant et déchirant. Je donnerais tout pour le serrer à nouveau dans mes bras. Il ne faut pas laisser les héros derrière nous. »