Université de Tel-Aviv : une première chaire d’études indiennes scelle un partenariat académique historique avec l’Inde

L’Université de Tel-Aviv a franchi une étape majeure dans son ouverture internationale avec la création de la première chaire d’études indiennes jamais établie dans une université israélienne, a rapporté l'institution israélienne. L’accord a été signé cette semaine lors de la visite sur le campus de l’ambassadeur d’Inde en Israël, Jitender Pal (J.P.) Singh, en présence des dirigeants de l’université.

Cette nouvelle Chaire ICCR-TAU Inde, soutenue par le Conseil indien des relations culturelles (ICCR), permettra d’accueillir chaque année des chercheurs indiens de renom dans des domaines variés, allant des sciences de la vie à l’ingénierie, en passant par les sciences humaines. Elle vise à renforcer durablement la coopération académique et scientifique entre les deux pays.

Le président de l’Université de Tel-Aviv, le professeur Ariel Porat, a souligné l’importance stratégique de ce partenariat, rappelant les liens déjà solides avec l’Inde. Au cours de la dernière décennie, plus de 1 000 publications scientifiques conjointes ont été réalisées entre chercheurs israéliens et indiens. La vice-présidente pour les affaires internationales, le professeur Milette Shamir, a insisté sur l’ambition de faire de l’université une passerelle académique entre Israël et l’Inde, à travers des diplômes conjoints, la mobilité des enseignants et des projets de recherche communs.

L’Inde représente déjà un pilier important de la vie universitaire à Tel-Aviv : les étudiants et chercheurs indiens constituent le deuxième plus grand groupe d’étudiants étrangers sur le campus. Plusieurs responsables académiques ont également mis en avant des coopérations existantes, notamment des programmes de double diplôme et des cursus entièrement dispensés en anglais.

Au-delà de la chaire, les deux parties se sont accordées sur la création prochaine d’un Forum sur l’innovation et l’éducation, destiné à intensifier les échanges entre universités israéliennes et indiennes. Cette initiative illustre une vision commune faisant de l’éducation, de la recherche et de l’innovation des leviers centraux du partenariat indo-israélien à long terme.