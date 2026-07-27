Vallée du Jourdain : des milliers d'objets archéologiques saisis

Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé avoir déjoué un important trafic d'antiquités dans la vallée du Jourdain, en procédant à l'arrestation d'un suspect impliqué dans des fouilles clandestines et le vol d'objets archéologiques.

L'opération, menée dans le secteur de Jéricho, a été coordonnée par l'unité d'archéologie de l'Administration civile, avec le concours de la police des frontières (Magav) et de soldats de la brigade de la vallée du Jourdain.

Selon les autorités, le suspect aurait effectué des fouilles illégales dans la zone C et mis au jour de nombreuses pièces de monnaie anciennes. Au cours de l'enquête, les forces israéliennes ont perquisitionné son domicile, où elles ont découvert des milliers d'objets archéologiques.

Parmi les objets saisis figurent des monnaies, des détecteurs de métaux, du matériel de fouille ainsi que de nombreux vestiges datant des périodes perse, hellénistique, hasmonéenne et d'autres époques de l'Antiquité.

Le suspect et l'ensemble des pièces retrouvées ont été remis aux enquêteurs de l'unité d'archéologie de l'Administration civile pour la poursuite des investigations.

Les autorités israéliennes soulignent que cette opération constitue une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic illégal d'antiquités en Judée-Samarie, visant à préserver le patrimoine archéologique de la région et à démanteler les filières de contrebande.