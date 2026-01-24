Vingt-neuf ans après, l’enquête piétine toujours : le mystère du soldat israélien Guy Hever

La disparition du soldat israélien Guy Hever demeure l’une des énigmes sécuritaires et humaines les plus persistantes d’Israël. Depuis août 1997, date à laquelle ce jeune militaire s’est volatilisé durant son service sur le plateau du Golan, aucune conclusion officielle n’a été établie quant à son sort. Près de trois décennies plus tard, l’affaire continue de hanter l’armée israélienne et l’opinion publique.

Né le 30 mai 1977 et issu d’une famille religieuse sioniste, Guy Hever servait comme combattant dans le corps de l’artillerie, au sein du bataillon « Hara’am » de la division du Golan. Décrit comme réservé et introverti, il avait rencontré certaines difficultés durant son service, sans jamais exprimer le souhait de l’abandonner.

Le 17 août 1997, vers 9h30, Guy Hever quitte son poste de garde sur une base militaire près de Hatzor Haglilit. Il est en uniforme et porte son fusil d’assaut. C’est la dernière fois qu’il est vu. Des témoins affirment l’avoir aperçu peu auparavant près d’un distributeur automatique, puis à un arrêt d’auto-stop à proximité de la base. Malgré des recherches intensives immédiates dans la zone, aucun indice tangible n’est retrouvé — ni le soldat, ni son arme.

Dans un premier temps, l’armée classe sa disparition comme une absence volontaire ou une désertion, évoquant notamment des sanctions disciplinaires récentes, dont une peine de détention pour s’être endormi en service. Cette qualification provoque un profond conflit avec la famille, qui engage un long combat public et judiciaire. Ce n’est que trois ans plus tard que Tsahal requalifie officiellement Guy Hever comme soldat porté disparu.

Au fil des années, de nombreuses hypothèses sont explorées : accident, suicide, disparition volontaire, meurtre criminel ou idéologique, voire enlèvement vers la Syrie. Des opérations de recherche d’envergure sont menées dans le Golan — zones boisées, champs de mines, réservoirs d’eau, cours du Jourdain — sans résultat. Plusieurs découvertes, dont des restes humains ou des vêtements, se révéleront sans lien avec Guy Hever.

Début 2023, puis à nouveau fin 2024, des avancées semblaient possibles, notamment avec l’arrestation de cinq suspects dans le nord d’Israël. Mais là encore, l’enquête s’est heurtée à une impasse.

Pour sa famille, emmenée par sa mère Rina, une certitude demeure : tant qu’aucune preuve irréfutable n’est apportée, l’État doit continuer à chercher. Vingt-neuf ans après, le sort de Guy Hever reste une question ouverte — et une plaie jamais refermée dans la mémoire collective israélienne.