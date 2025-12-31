Vœux 2026 : Benjamin Netanyahou salue la contribution décisive des Israéliens originaires de l’ex-URSS

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé ses vœux de Nouvel An 2026 aux citoyens israéliens originaires des pays de l’ex-Union soviétique, leur souhaitant « S Novym Godom » et saluant leur rôle central dans la résilience et la puissance d’Israël au cours des deux dernières années.

Dans son message, Benjamin Netanyahou est revenu sur ce qu’il a qualifié de « deux années de la guerre de la Renaissance », marquées selon lui par des réalisations majeures sur le plan sécuritaire. « Nous avons opéré sur sept fronts et nous avons été capables de vaincre tous nos ennemis », a-t-il affirmé, mettant en avant le courage et l’héroïsme des combattants de Tsahal, parmi lesquels de nombreux soldats issus des communautés de l’ex-URSS.

Le chef du gouvernement a souligné que ces succès reposaient à la fois sur l’unité du peuple israélien, sur l’engagement de l’ensemble des citoyens et sur les décisions « courageuses » prises au niveau politique. « Nous avons prouvé qu’Israël est une puissance, qu’il est fort », a-t-il déclaré, exprimant le souhait que cet esprit de détermination se poursuive en 2026 et dans les années à venir.

Benjamin Netanyahou a également insisté sur la contribution « immense » des Israéliens originaires de l’ex-URSS dans de nombreux domaines clés : sécurité, recherche académique, industrie, haute technologie, mais aussi au cœur même de l’appareil d’État. À ce titre, il a annoncé la nomination du général de division Roman Gofman au poste de prochain directeur du Mossad, une décision qu’il présente comme un symbole de l’excellence et du mérite de cette communauté.

« Vous avez apporté une contribution exceptionnelle à la sécurité et au développement d’Israël », a conclu le Premier ministre, appelant ses destinataires à « continuer à s’élever toujours plus haut » pour le bien du pays. Un message de reconnaissance et de mobilisation, placé sous le signe de l’unité et de la continuité, pour ouvrir l’année 2026.